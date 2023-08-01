В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников в Москве

Пентагон: помощь США Киеву предназначена для обороны в пределах границ Украины

Военная помощь Вашингтона Киеву предназначена для обороны в пределах украинских границ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал атаки украинских беспилотников в Москве. «В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться», — указал он.

При этом официальный представитель военного ведомства отказался уточнять, ввел ли Киев в бой в рамках контрнаступления основные части, подготовленные при поддержке Запада. Райдер указал, что контрнаступление движется вперед.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в город. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля.