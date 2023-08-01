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23:43, 1 августа 2023Россия

В Кремле оценили готовность России вернуться к зерновой сделке

Песков: Москва вернется к зерновой сделке при выполнении условий РФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил готовность России вернуться к зерновой сделке. По его словам, это произойдет при выполнении условий Москвы, передает РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — подчеркнул Песков.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Дипломат рассказала, что располагает информацией, согласно которой Москва готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы.

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    Марина Совина
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