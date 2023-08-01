В США заявили о подготовке России к обсуждению зерновой сделки

Постпредство США при ООН: РФ готовится вернуться к обсуждению зерновой сделки

Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат рассказала, что располагает информацией, согласно которой Москва готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки. «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждению зерновой сделки», — уточнила она. При этом американская сторона пока не видела каких-либо свидетельств этого.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.