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21:56, 1 августа 2023Мир

В США заявили о подготовке России к обсуждению зерновой сделки

Постпредство США при ООН: РФ готовится вернуться к обсуждению зерновой сделки

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат рассказала, что располагает информацией, согласно которой Москва готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки. «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждению зерновой сделки», — уточнила она. При этом американская сторона пока не видела каких-либо свидетельств этого.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.

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    Марина Совина
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