В США заявили о подготовке России к обсуждению зерновой сделки
Постпредство США при ООН: РФ готовится вернуться к обсуждению зерновой сделки
Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат рассказала, что располагает информацией, согласно которой Москва готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки. «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждению зерновой сделки», — уточнила она. При этом американская сторона пока не видела каких-либо свидетельств этого.
17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.