Россиянин описал базу отдыха под Екатеринбургом фразой «есть было невозможно»

«Тонкости туризма»: россиянин рассказал об отдыхе на базе «Чусовая» на Урале

Россиянин побывал на базе отдыха под Екатеринбургом и остался разочарован питанием. Своими впечатлениями он поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Турист рассказал, что на базе «Чусовая» в Свердловской области они с супругой бывали дважды, в феврале и июне, и оба раза посещение «оставило странное послевкусие». По его словам, скудное питание испортило впечатление от красивой природы.

«Порции — как в классической студенческой столовой: я заранее не ожидал получить гастрономический экстаз, но все же некоторые блюда есть было невозможно. Ценник относительно высокий», — такими фразами описал свой отдых на Урале россиянин.

Кроме того, турист отметил, что интернет на базе отдыха работал не всегда, отопления в номере не было, мебель была побита, дверь закрывалась с трудом, а звукоизоляция была не самая лучшая. «В первый день я слушал разговоры соседей о том, как им не понравилась еда в столовой, а телевизор в комнате не работает», — пожаловался турист.

Ранее российский турист поехал в отпуск с семьей в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе. По его словам, в квартире были постоянные перебои с горячей и холодной водой, поэтому за пять дней душ удалось принять всего два раза.