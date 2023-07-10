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06:29, 10 июля 2023Путешествия

Россиянин поехал в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе

Читатель «Тонкостей туризма» поехал в Кисловодск и пожаловался на грязное жилье

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Российский турист поехал в отпуск с семьей в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе. Своей историей россиянин поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что его сильно разочаровало арендованное жилье. По его словам, в квартире были постоянные перебои с горячей и холодной водой, поэтому за пять дней душ удалось принять всего два раза.

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Читатель портала также отметил, что под окнами постоянно гудели машины, а двор и подъезд были грязными. «Да и сама квартира так себе, — пожаловался он. — На столе в кухне были разводы: наверное, протирали тряпкой, которой моют полы, на матрасе обнаружили пятна и разводы, даже страшно представить, что это такое».

Мужчина также написал, что по ночам из соседних квартир орала музыка. «По двору бегают собаки, — добавил он. — Вечером там пьют спиртное, орут матом и слышно дикий смех».

При этом турист остался доволен природой курортного города. «В остальном все хорошо, в смысле — парк, воздух, нарзан, — подчеркнул он. — Ездили на Джилы-Су, в Долину нарзанов, на Медовые водопады — там вы тоже должны побывать».

Ранее в июле россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». Туристы пожаловались на грязь и помойку по дороге за территорией отеля.

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    Фариза Бацазова
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