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20:06, 1 августа 2023Ценности

54-летняя супермодель раскрыла свое отношение к пластике

54-летняя супермодель Кристи Тарлингтон раскрыла свое отношение к пластике

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская супермодель Кристи Тарлингтон раскрыла свое отношения к пластическим операциям. Интервью на эту тему публикует Marie Claire.

54-летняя манекенщица высказалась по поводу старения. По словам знаменитости, она отказывается от хирургических вмешательств, предпочитая естественную внешность. «Женщины, которые воздержались от пластики — это те, кем я действительно восхищаюсь. Я люблю видеть настоящее лицо. Лицо человека, прожившего жизнь», — уточнила она.

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Модель добавила, что иконой красоты для нее является Джейн Биркин. «В конце жизни она была так же прекрасна, как и в начале. Я буду одной из этих лиц. Я уже одно из этих лиц», — призналась собеседница издания.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати решилась на пластику со словами «будет красота». «У меня сегодня будет операция. Я безумно волнуюсь, но будет красота», — обратилась к подписчикам инфлюэнсерша.

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    Карина Черных
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