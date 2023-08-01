54-летняя супермодель раскрыла свое отношение к пластике

54-летняя супермодель Кристи Тарлингтон раскрыла свое отношение к пластике

Американская супермодель Кристи Тарлингтон раскрыла свое отношения к пластическим операциям. Интервью на эту тему публикует Marie Claire.

54-летняя манекенщица высказалась по поводу старения. По словам знаменитости, она отказывается от хирургических вмешательств, предпочитая естественную внешность. «Женщины, которые воздержались от пластики — это те, кем я действительно восхищаюсь. Я люблю видеть настоящее лицо. Лицо человека, прожившего жизнь», — уточнила она.

Модель добавила, что иконой красоты для нее является Джейн Биркин. «В конце жизни она была так же прекрасна, как и в начале. Я буду одной из этих лиц. Я уже одно из этих лиц», — призналась собеседница издания.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати решилась на пластику со словами «будет красота». «У меня сегодня будет операция. Я безумно волнуюсь, но будет красота», — обратилась к подписчикам инфлюэнсерша.