Успенская раскрыла причину отказа судиться с хирургом Хайдаровым

Успенская заявила, что Хайдаров обещал ей улучшение состояния после пластики

Российская певица Любовь Успенская раскрыла причину отказа судиться со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает издание Super.ru.

По словам артистки, несмотря на осложнения после пластики, врач обещал ей, что ее состояние вскоре улучшится. Кроме того, 69-летняя знаменитость отметила, что в то время переживала тяжелый период. Тогда ее дочь Татьяна Плаксина проходила длительную реабилитацию после падения с велосипеда. На фоне случившегося у девушки появились проблемы с наркотиками, и развилась депрессия.

«В этот момент у меня было горе в семье, когда моя Таня после аварии сошла на "нет", когда у нее были проблемы. В этот момент я не думала о себе. Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь», — заявила собеседница издания.

Ранее хирург певицы Успенской Артур Рыбакин раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Хайдарова. Сообщалось, что знаменитость обратилась к нему с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. В связи с этим специалист провел повторное вмешательство, в ходе которого были обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани. По его словам, данное явление связано с качеством ранее установленных имплантов.

В июле певица Слава рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что причину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.