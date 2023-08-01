Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:17, 1 августа 2023Ценности

Успенская раскрыла причину отказа судиться с хирургом Хайдаровым

Успенская заявила, что Хайдаров обещал ей улучшение состояния после пластики

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская раскрыла причину отказа судиться со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает издание Super.ru.

По словам артистки, несмотря на осложнения после пластики, врач обещал ей, что ее состояние вскоре улучшится. Кроме того, 69-летняя знаменитость отметила, что в то время переживала тяжелый период. Тогда ее дочь Татьяна Плаксина проходила длительную реабилитацию после падения с велосипеда. На фоне случившегося у девушки появились проблемы с наркотиками, и развилась депрессия.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022

«В этот момент у меня было горе в семье, когда моя Таня после аварии сошла на "нет", когда у нее были проблемы. В этот момент я не думала о себе. Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь», — заявила собеседница издания.

Ранее хирург певицы Успенской Артур Рыбакин раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Хайдарова. Сообщалось, что знаменитость обратилась к нему с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. В связи с этим специалист провел повторное вмешательство, в ходе которого были обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани. По его словам, данное явление связано с качеством ранее установленных имплантов.

В июле певица Слава рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что причину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

    Россиянин с ножом похитил из магазина электронные сигареты и попал на видео

    В Кремле дали оценку ударам беспилотников по Москве-Сити

    Китаист объяснил призыв Си Цзиньпина к боеготовности

    Индийский аппарат Chandrayaan-3 направился к Луне

    Летевший в Сочи российский самолет экстренно сел в другом городе

    В Крыму заявили о готовности жить без воды из Днепра

    Лукашенко понадеялся не применять ядерное оружие

    Успенская раскрыла причину отказа судиться с хирургом Хайдаровым

    Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости