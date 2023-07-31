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13:05, 31 июля 2023Ценности

Хирург Успенской раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Хайдарова

Хирург Рыбакин заявил об осложнениях у Успенской после пластики Хайдарова

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Хирург певицы Любови Успенской Артур Рыбакин раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Тимура Хайдарова. Соответствующий материал появился на сайте Super.ru.

69-летняя знаменитость обратилась к нему с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. В связи с этим специалист провел повторное вмешательство, в ходе которого былы обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани. По его словам, данное явление связано с качеством ранее установленных имплантов.

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Кроме того, собеседник издания рассказал, что у Успенской также имелись проблемы после подтяжки рук. «Мы наблюдали деформацию, которая называется "телефонная трубка". Это когда в районе локтя и подмышечной впадины оставлен объем, а в середине плеча его нет. Второй проблемой была другая деформация — "крыло летучей мыши". Когда человек руку поднимает, у него появляется такая перепонка между рукой, плечом и спиной, как у летучей мыши», — объяснил Рыбакин и отметил, что подобные последствия возникают, когда у хирурга нет достаточного опыта в проведении таких манипуляций.

В свою очередь, Успенская заявила, что после первых пластических операций, которые она сделала у Хайдарова, у нее все еще остались шрамы и рубцы. Она пояснила, что их невозможно замаскировать. По этой причине в летний сезон она носит платья с рукавами.

Ранее в июле певица Слава рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что истину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

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    Мария Винар
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