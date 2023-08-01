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22:00, 1 августа 2023Мир

Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией

Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией из-за вертолетов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Вечером 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, заявило Министерство иностранных дел страны. Дипломаты выразили «решительный протест». Они призвали белорусскую сторону немедленно объяснить действия военных.

Ранее Польша направила две бригады для усиления границы с Белоруссией. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что речь идет о передислокации воинских частей вместе с техникой с запада.

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    Юлия Мискевич
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