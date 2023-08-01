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23:26, 1 августа 2023Мир

США пообещали обеспечить защиту НАТО после инцидента с вертолетами над Польшей

США пообещали защитить территории НАТО после инцидента с вертолетами над Польшей

Фото: Alexandre Drago / Reuters

Власти США пообещали взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран НАТО. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления Польши о нарушении границы страны вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

«Сейчас нечего объявить о каких-либо дополнительных изменениях расстановки сил в НАТО. (...) Что касается обороны Польши, я бы направил вас в польское министерство обороны», — подчеркнул Райдер.

Чиновник отметил, что Пентагон и далее будет серьезно относиться к безопасности Североатлантического альянса, «чтобы гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО остается в безопасности».

Вечером 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, заявило министерство иностранных дел страны. Дипломаты выразили «решительный протест». Они призвали белорусскую сторону немедленно объяснить действия военных.

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    Юлия Мискевич
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