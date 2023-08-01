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11:55, 1 августа 2023Из жизни

Отсидевшего 17 лет невиновного решили заставить оплатить питание в тюрьме

Отсидевший 17 лет невиновный британец столкнулся с требованием оплатить питание

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Невиновный житель Великобритании, который отсидел за решеткой 17 лет за чужое преступление, может быть вынужден исполнить требование оплатить собственное содержание в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний Эндрю Малкинсон был несправедливо приговорен к пожизненному заключению за изнасилование, которого он не совершал. Мужчина выиграл судебное разбирательство, в ходе которого доказал свою непричастность и вышел на свободу после 17 лет за решеткой. Теперь он может получить компенсацию до миллиона фунтов стерлингов (117,9 миллиона рублей) за свое неправомерное осуждение.

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Но адвокат британца Эдвард Хенри предупредил, что процесс получения компенсации может занять годы. Более того, существует риск, что его подзащитный может столкнуться с решением заставить его выплатить значительную сумму в качестве оплаты услуг тюрьмы на его содержание, включая питание и проживание. Этот факт вызвал у Малкинсона еще больше возмущения.

В 2003 году на тот момент 40-летнего Эндрю Малкинсона признали виновным в изнасиловании женщины в окрестностях Манчестера. Мужчину приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Его адвокат сообщил, что на протяжении суда и последующего заключения Малкинсон настаивал на своей невиновности и «отказывался сознаваться в ужасных преступлениях, которых не совершал». По его словам, именно из-за этого его клиент отсидел в тюрьме еще десять лет вместо досрочного освобождения, после того, как истекли первые семь лет срока.

Ранее сообщалось, что в США выпустили на свободу невинно осужденного мужчину, отсидевшего 34 года за ограбление, к которому он оказался непричастен. Личности злоумышленников, совершивших ограбление в 1988 году, так и не установлены.

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    Алиса Дмитриева
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