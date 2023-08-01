Отсидевшего 17 лет невиновного решили заставить оплатить питание в тюрьме

Отсидевший 17 лет невиновный британец столкнулся с требованием оплатить питание

Невиновный житель Великобритании, который отсидел за решеткой 17 лет за чужое преступление, может быть вынужден исполнить требование оплатить собственное содержание в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний Эндрю Малкинсон был несправедливо приговорен к пожизненному заключению за изнасилование, которого он не совершал. Мужчина выиграл судебное разбирательство, в ходе которого доказал свою непричастность и вышел на свободу после 17 лет за решеткой. Теперь он может получить компенсацию до миллиона фунтов стерлингов (117,9 миллиона рублей) за свое неправомерное осуждение.

Но адвокат британца Эдвард Хенри предупредил, что процесс получения компенсации может занять годы. Более того, существует риск, что его подзащитный может столкнуться с решением заставить его выплатить значительную сумму в качестве оплаты услуг тюрьмы на его содержание, включая питание и проживание. Этот факт вызвал у Малкинсона еще больше возмущения.

В 2003 году на тот момент 40-летнего Эндрю Малкинсона признали виновным в изнасиловании женщины в окрестностях Манчестера. Мужчину приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Его адвокат сообщил, что на протяжении суда и последующего заключения Малкинсон настаивал на своей невиновности и «отказывался сознаваться в ужасных преступлениях, которых не совершал». По его словам, именно из-за этого его клиент отсидел в тюрьме еще десять лет вместо досрочного освобождения, после того, как истекли первые семь лет срока.

Ранее сообщалось, что в США выпустили на свободу невинно осужденного мужчину, отсидевшего 34 года за ограбление, к которому он оказался непричастен. Личности злоумышленников, совершивших ограбление в 1988 году, так и не установлены.