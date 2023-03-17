Отсидевшего 34 года невинно осужденного выпустили на свободу

Отсидевший 34 года за ограбление невинно осужденный житель США вышел на свободу

В США выпустили на свободу невинно осужденного мужчину, отсидевшего 34 года за ограбление, к которому он оказался непричастен. Об этом сообщает CNN.

Сидни Холмс был приговорен к 400 годам тюремного заключения в 1988 году. Жителя штата Флорида обвинили в том, что летом этого года он якобы участвовал в вооруженном ограблении недалеко от города Форт-Лодердейл. Тогда двое неизвестных вышли из машины на парковке у круглосуточного магазина и ограбили двух поздних покупателей. Холмс якобы был водителем пары злоумышленников и помог им скрыться с места происшествия.

Повторное расследование его дела началось в 2020 году благодаря усилиям сотрудников организации The Innocence Project («Проект Невиновность»). Выяснилось, что Холмс попал в тюрьму исключительно из-за марки своей машины. Грабители скрылись на автомобиле Oldsmobile Cutlass коричневого цвета. Через несколько недель после ограбления брат одной из жертв заметил на улице точно такую же машину, которой владел Холмс, и сообщил ее номер в полицию. Мужчину арестовали.

Во время первого опознания жертвы не узнали его, однако на втором все-таки подтвердили, что за рулем был именно он. При этом суд не принял во внимание показания родных Холмса, которые утверждали, что в момент ограбления он находился в другом месте. Кроме того, автомобиль Холмса имел несколько «кардинальных отличий» от машины злоумышленников. Кроме свидетельских показаний, следствие не нашло никаких улик, подтверждавших его вину.

Тем не менее присяжные признали Сидни Холмса виновным, а суд приговорил его к 400 годам тюрьмы. Во время следствия и в заключении мужчина отрицал свою причастность к преступлению и пытался добиться пересмотра дела.

В понедельник, 13 марта, суд признал Холмса невиновным и постановил немедленно освободить его из-под стражи. В тот же день мужчина вышел на свободу и встретился с семьей. «Я никогда не терял надежды и верил, что этот день однажды настанет», — заявил он.

Отдел по пересмотру дел прокуратуры штата Флорида признал в официальном заявлении, что, если бы Холмс был подозреваемым в похожих обстоятельствах сегодня, ему бы даже не стали предъявлять обвинения.

Личности злоумышленников, совершивших ограбление в 1988 году, так и не установлены.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури невинно осужденный на пожизненный срок мужчина вышел на свободу. Он провел в тюрьме 28 лет.