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12:56, 1 августа 2023Наука и техника

Предсказано глобальное распространение психических расстройств

Lancet Psychiatry: половина людей к 75 годам получит психическое расстройство

Фото: Unsplash

Ученые Квинслендского университета и Гарвардской школы медицины предсказали, что у каждого второго человека в течение жизни разовьется психическое расстройство. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

Специалисты проанализировали данные более чем 150 тысяч взрослых людей, участвовавших в глобальных опросах World Mental Health в период с 2001 по 2022 год, в 29 странах, включая 12 стран с низким и средним уровнями дохода и 17 стран с высоким уровнем дохода.

Наиболее распространенными нарушениями оказались повышенная тревожность и депрессия. Риск некоторых психических расстройств был зависимым от пола. Например, у женщин наиболее часто встречались депрессия, специфическая фобия, которая значительно снижала уровень жизни, и посттравматический стресс. У мужчин — депрессия, специфическая фобия и злоупотребление алкоголем.

Вероятность первого проявления психического заболевания была наиболее высокой в 15 лет, при этом средний возраст начала заболевания составляет 19 лет у мужчин и 20 лет у женщин. К 75 годам примерно у половины населения может развиться одно или несколько психических расстройств. Эти расстройства обычно впервые появляются в детстве, подростковом или юношеском возрасте.

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    Александр Еникеев
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