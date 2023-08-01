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12:44, 1 августа 2023Экономика

Названа потенциальная сумма отчислений Raiffeisen в бюджет России

Raiffeisen Bank International может выплатить в бюджет РФ до 100 млн евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В рамках введенного в России налога на сверхприбыль прошлых лет, так называемого windfall tax, австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) может направить в российский бюджет до 100 миллионов евро (110 миллионов долларов). Такую сумму компания назвала в отчете, опубликованном на ее сайте.

RBI объясняет, что средства в таком размере банк должен будет перечислить государству до февраля 2024 года, если учитывать ставку налога в десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако группа может снизить ставку налога в два раза, до пяти процентов, если перечислит платеж в четвертом квартале года — с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Согласно принятому Советом Федерации закону, разовый налог должны заплатить компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше миллиарда рублей. Сумму «добровольного взноса» налогоплательщик определяет самостоятельно. Власти ожидают, что налог принесет федеральному бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей.

По итогам 2022 года российская дочерняя компания Raiffeisen — Райффайзенбанк — заработала 2,1 миллиарда евро, что на 334,4 процента больше, чем в 2021 году. За половину 2023 года прибыль российского бизнеса после налогообложения составила 685 миллионов евро, а до налогов — 867 миллионов евро. При этом во втором квартале года основные доходы российских банков упали на 30 процентов.

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    Мария Грушко
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