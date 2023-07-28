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12:48, 28 июля 2023Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль

Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Совет Федерации принял закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет, так называемого windfall tax. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше миллиарда рублей. Ожидается, что он принесет федеральному бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей.

Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года, ее сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога.

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Как ранее рассказал на заседании Госдумы замминистра Минфина Алексей Сазанов, 20 процентов плательщиков придется на добычу твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также войдут металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов).

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов отметил, что инициаторами идеи введения в России налога на сверхприбыль прошлых лет были представители бизнеса, получившие «сверхдоходы за 2021 и 2022 годы больше, чем у бюджета». При этом, как уточнил председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, изначально предполагалось, что налог заплатят 20 крупнейших плательщиков, но теперь речь идет уже о тысяче компаний, а под выплаты попадут в том числе имеющие оборот от 2 до 200 миллиардов рублей.

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    Платон Щукин
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