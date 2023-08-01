Шойгу встретится с начальником штаба армии Алжира

Начальник штаба армии Алжира Шангриха встретится с главой Минобороны РФ Шойгу

Начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха прилетел в Россию, чтобы встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявили в посольстве африканской страны в Москве, сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне», — сказал представитель дипмиссии.

С 13 по 16 июня с государственным визитом в России находился президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Алжирский лидер заявил, что президент России Владимир Путин — друг всего человечества.