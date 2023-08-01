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13:01, 1 августа 2023Мир

Шойгу встретится с начальником штаба армии Алжира

Начальник штаба армии Алжира Шангриха встретится с главой Минобороны РФ Шойгу
СюжетМинобороны:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха прилетел в Россию, чтобы встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявили в посольстве африканской страны в Москве, сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне», — сказал представитель дипмиссии.

С 13 по 16 июня с государственным визитом в России находился президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Алжирский лидер заявил, что президент России Владимир Путин — друг всего человечества.

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    Семен Александров
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