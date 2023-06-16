Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на ПМЭФ назвал Путина другом всего человечества

Президент России Владимир Путин — друг всего человечества, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира», — обратился к Путину алжирский лидер.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен признался, что хотел бы обнять Путина, как брата. «Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — сказал он.