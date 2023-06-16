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18:01, 16 июня 2023Мир

Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на ПМЭФ назвал Путина другом всего человечества

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин — друг всего человечества, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира», — обратился к Путину алжирский лидер.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен признался, что хотел бы обнять Путина, как брата. «Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — сказал он.

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    Глеб Бажуткин
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