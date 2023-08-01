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10:03, 1 августа 2023Россия

Украинские войска обстреляли приграничный российский регион

Mash: ВСУ обстреляли село в Брянской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попало село Чуровичи. По данным из открытых источников, расстояние от окраины этого населенного пункта но российско-украинской границы составляет около восьми с половиной километров. На территории населенного пункта зафиксировали восемь прилетов минометных мин калибра 120 миллиметров.

В результате обстрела повреждены три дома, а также легковой автомобиль.

31 июля ВСУ обстреляли еще один приграничный регион — Белгородскую область. Украинские военнослужащие выпустили несколько снарядов по территории села Ржевка Шебекинского городского округа. В результате атаки были повреждения несколько жилых домов и линия электропередачи.

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    Алан Босиков
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