Монеточку оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал российскую исполнительницу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Это уже не первый штраф артистки — в июне Монеточке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента, а спустя четыре дня на исполнительницу составили повторный протокол.

Ранее Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.