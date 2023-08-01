В Испании заявили о планах эвакуировать своих граждан из Нигера

Europa Press: МИД Испании стремится эвакуировать 70 испанцев из Нигера

МИД Испании стремится эвакуировать более 70 испанцев из Нигера, где произошел государственный переворот. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники испанском дипломатическом ведомстве.

Сообщается, что решение об эвакуации связано с «отсутствием коммерческих рейсов после закрытия воздушного пространства Нигера и текущей нестабильностью в стране».

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес обратился к испанцам, находящимся в Нигере, самим связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними, чтобы «найти» их и «убедиться, что с ними все в порядке».

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.