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07:18, 1 августа 2023Ценности

Женщина отказалась от стирки бюстгальтера и вызвала споры в сети

Женщина отказалась от частой стирки бюстгальтера и вызвала споры в сети

Фото: Dazzle Wong / Unsplash

Женщина по имени Наталья с никнеймом @Natalia457 отказалась от стирки бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на платформе Mumsnet.

Так, женщина рассказала, что перестала часто очищать бюстгальтер от грязи в отличие от своей сестры. Та, по ее словам, отправляет его в стирку после каждой носки. При этом женщина отметила, что не видит причин постоянно стирать нижнее белье, поскольку оно не пахнет. «Она стирает бюстгальтеры после каждой носки. Я как раз наоборот. Ношу свои бюстгальтеры много-много раз между стирками, и при этом они никогда не кажутся сильно грязными», — объяснила Наталья и отметила, что единственным исключением из правил являются спортивные топы.

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Пользователи форума разделились во мнениях. Одни юзеры заявили, что прибегают к стирке нижнего белья постоянно. «Ваша кожа ведь потеет», «Носить бюстгальтер дольше одного дня — это отвратительно», «Это не гигиенично», — высказывались они.

В то же время были те комментаторы, которые встали на защиту автора поста. «Честно говоря, я ношу их с 8 до 16 часов, и как только я прихожу домой, снимаю. Поэтому постоянно их не стираю», «Если бы я замечала после каждого дня носки, что они обесцвечены или вонючие, я бы стирала их чаще, но это не так», «Вы же не стираете свою одежду после каждой носки. Все вполне объяснимо» — писали они.

Ранее была названа оптимальная частота стирки бюстгальтера. По словам профессионалов, данный предмет гардероба можно надеть дважды, прежде чем потребуется удалить с него загрязнения.

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    Мария Винар
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