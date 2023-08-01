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07:18, 1 августа 2023Из жизни

Стриптизер исполнил последнее желание 80-летней онкобольной

Daily Star: в США стриптизер станцевал для страдающей от рака пенсионерки

Фото: Francesco Italia photo / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Нью-Йорк стриптизер исполнил последнее желание онкобольной пенсионерки. Об этом сообщает Daily Star.

26-летний профессиональный стриптизер Макс Мартин принял необычный запрос от родственников 80-летней женщины, которая страдала от рака. Заказчики попросили его станцевать перед ней в образе сексуального врача.

Мартин пришел к пенсионерке в медицинском халате и притворился, будто осматривает ее. Затем он сбросил одежду и начал танцевать. По его словам, это был один из самых необычных случаев в его жизни.

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Мартин подчеркнул, что вне зависимости от того, что в обществе думают о стриптизе, даже эта работа способна помогать людям.

Ранее сообщалось, что в Германии полицейские города Франкфурт-на-Майне по ошибке задержали стриптизера из-за слишком грозного вида. На голове подозрительного гражданина был шлем, а в руках — предмет, похожий на настоящую винтовку.

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    Алиса Дмитриева
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