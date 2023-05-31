Полиция задержала стриптизера из-за слишком грозного вида

«Би-би-си»: полиция в Германии по ошибке задержала стриптизера с игрушечной винтовкой

В Германии полицейские города Франкфурт-на-Майне по ошибке задержали стриптизера из-за слишком грозного вида. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сотрудники правоохранительных органов заметили на улице мужчину, который был одет в форму американской полиции. На голове подозрительного гражданина был шлем, а в руках предмет, похожий на настоящую винтовку.

Полицейские повалили его на землю и заковали в наручники. После этого выяснилось, что винтовка была игрушечной. 31-летний задержанный оказался стриптизером, которого наняли для вечеринки в местном пабе. Полицейские отпустили мужчину и отметили, что он недооценил эффект, производимый его нарядом.

Ранее сообщалось, что в Аргентине полицейских, приехавших разгонять подпольную секс-вечеринку, приняли за стриптизеров. Вечеринка была остановлена.

