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19:22, 1 августа 2023Забота о себе

Названы возможные причины усиления запаха пота

Эндокринолог Павлова: усиление запаха пота может быть вызвано грибком и диабетом

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Причиной изменения и усиления запаха пота могут быть серьезные проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет и грибок, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Об этом специалистка рассказала в эфире радио Sputnik.

Павлова заявила, что люди начинают по-другому пахнуть при определенных заболеваниях. Если запах пота у женщины стал резким, это может быть свидетельством повышения уровня мужских половых гормонов. Чтобы исключить дисбаланс, необходимо как можно скорее сдать анализы крови, подчеркнула врач.

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Второй возможной причиной изменения запаха пота Павлова назвала запущенные грибковые инфекции в подмышечных впадинах и промежности. В этом случае запах станет кислым. Также человек начинает замечать, что по-другому пахнет, когда потеет, при развитии диабета, в особенности первого типа.

Эндокринолог объяснила, что иной запах появляется из-за нарушения выработки инсулина, приводящего к тому, что организм не может расщепить глюкозу. Из-за этого ее уровень в крови повышается, а запах пота становится сладковатым.

Кожа — это один из вариантов выведения всего негативного из организма, если почки, кишечник, печень с этим не справляются. И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах

Зухра Павловаврач-эндокринолог

Ранее Павлова рассказала о влиянии супа на похудение. По ее словам, это блюдо поможет сбрасывающим вес людям насытиться меньшим количеством еды и не переесть.

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    Наталья Обрядина
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