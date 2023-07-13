Эндокринолог рассказала о влиянии супа на похудение

Эндокринолог Павлова: чтобы похудеть, нужно есть на обед суп с твердыми кусочками

Чтобы похудеть, нужно соблюдать два простых правила. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Специалистка рекомендовала ежедневно примерно за 30-40 минут до обеда выпивать стакан теплой или даже горячей — до 50 градусов Цельсия — воды. «Мало того, что вода занимает объем желудка, так еще и активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина. И вообще вода нужна нам всегда!» — написала она.

Павлова также советует есть на обед суп. «Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать — неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину», — объяснила она.

Человек, съевший горячий суп, продолжила эндокринолог, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Людям с проблемами с мочевой кислотой, отметила она, противопоказаны супы на мясном бульоне, а также с щавелем или шпинатом — им следует есть овощные.

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