Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:46, 13 июля 2023Забота о себе

Эндокринолог рассказала о влиянии супа на похудение

Эндокринолог Павлова: чтобы похудеть, нужно есть на обед суп с твердыми кусочками

Фото: Unsplash

Чтобы похудеть, нужно соблюдать два простых правила. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Специалистка рекомендовала ежедневно примерно за 30-40 минут до обеда выпивать стакан теплой или даже горячей — до 50 градусов Цельсия — воды. «Мало того, что вода занимает объем желудка, так еще и активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина. И вообще вода нужна нам всегда!» — написала она.

Павлова также советует есть на обед суп. «Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать — неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину», — объяснила она.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Человек, съевший горячий суп, продолжила эндокринолог, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Людям с проблемами с мочевой кислотой, отметила она, противопоказаны супы на мясном бульоне, а также с щавелем или шпинатом — им следует есть овощные.

Ранее фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Ольга Беседина раскрыла секрет борьбы с лишним весом без неприятных эстетических последствий. По ее словам, кожа гарантированно не придет в норму, если придерживаться строгих ограничений в еде.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео на трассе в сторону Москвы

    Россияне рассказали об экологических привычках

    Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина

    Изнасиловавшего и привязавшего подростка к перилам 21 год назад россиянина нашли

    Германия назвала сближение КНР и России угрозой для безопасности

    Россияне стали переводить меньше денег за границу

    На киевском монументе «Родина-мать» герб СССР заменят на украинский

    Louis Vuitton и Gucci угодили в новый скандал

    Вероятность передачи Киеву дальнобойной версии SCALP оценили

    Эндокринолог рассказала о влиянии супа на похудение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости