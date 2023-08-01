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06:21, 1 августа 2023Интернет и СМИ

В Германии раскритиковали ВСУ за потерю ценного трофея

Журналист Bild Репке: ВСУ потеряли БМП CV90 из-за ее применения близко к фронту

Журналист издания Bild из Германии Джулиан Репке в своем Twitter-аккаунте раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ) за то, что они используют предоставленную военную технику не по назначению, подводя ее «слишком близко» к передовой.

Так он отреагировал на новость о том, что российские военные впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90. Он отметил, что она была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась для изолированной обороны в районе Червонопоповки.

По словам Репке, БМП «слишком близко» приблизилась к линии фронта, из-за чего и была подбита российскими военными, а затем в качестве ценного трофея отбуксирована на подконтрольную России территорию.

Журналист подчеркнул, что немецкая армия как раз обвиняет ВСУ в использовании предоставленной техники не по назначению, «не так, как требуется для успешной операции» и в разделении больших бригад на изолированные уязвимые группы.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что российским военным удалось впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV90 у украинских военных. Позже индийское издание HindustanTimes выпустило видеосюжет, который посвящен захвату БМП.

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    Марина Совина
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