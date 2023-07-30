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02:37, 30 июля 2023Россия

В США рассказали об унижении российскими войсками уникальной бригады ВСУ

Forbes: захваченную Россией БМП CV90 использовала уникальная бригада ВСУ

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Российским военным удалось впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV90 у украинских военных, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, тем самым они унизили бойцов уникальной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он рассказал, что «уникальная шведская» 21-ая бригада ВСУ, переброшенная на северо-восток Украины весной этого года, на вооружении у которой находятся примерно 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, а также как минимум одна Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bgbv 90, в ходе одной из попыток проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и лишилась одной из боевых машин.

Экс отметил, что помимо подбитой CV90, экипаж которой, по его мнению, спасся катапультированием, в боях участвовали еще две БМП, которым удалось уйти с поля боя.

Ранее были опубликованы кадры первой захваченной в боях шведской БМП CV-90. Отмечается, что на участке фронта у Сватово-Кременной были поражены как минимум три единицы данной техники.

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    Марина Совина
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