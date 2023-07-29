Появились кадры с первой захваченной ВС России шведской БМП CV-90

«РВ» опубликовала кадры с первой захваченной ВС России шведской БМП CV-90

В сети появились кадры, на которых, предположительно, видна первая захваченная Вооруженными силами (ВС) России шведская боевая машина пехоты (БМП) CV-90. Фото публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Первые кадры: наши парни захватили в боях шведскую БМП CV-90. Враг применяет эти боевые машины в основном на участке фронта у Сватово-Кременной, здесь были поражены как минимум 3 CV-90, что было зафиксировано на видео», — сказано в посте.