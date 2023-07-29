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18:52, 29 июля 2023Россия

Появились кадры с первой захваченной ВС России шведской БМП CV-90

«РВ» опубликовала кадры с первой захваченной ВС России шведской БМП CV-90

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В сети появились кадры, на которых, предположительно, видна первая захваченная Вооруженными силами (ВС) России шведская боевая машина пехоты (БМП) CV-90. Фото публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Первые кадры: наши парни захватили в боях шведскую БМП CV-90. Враг применяет эти боевые машины в основном на участке фронта у Сватово-Кременной, здесь были поражены как минимум 3 CV-90, что было зафиксировано на видео», — сказано в посте.

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    Варвара Кошечкина
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