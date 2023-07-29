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13:49, 29 июля 2023Бывший СССР

Работа российских средств РЭБ в зоне СВО попала на видео

Канал «РВ» опубликовал видео работы российских средств РЭБ в зоне СВО

Работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО) попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

По данным канала, видео было снято с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно, как БПЛА переворачивается в воздухе и падает на землю. При этом на экране загорается надпись «Ошибка системы навигации».

Ранее дрон-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил украинский танк на невельском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) при попытке наступления.

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    Варвара Кошечкина
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