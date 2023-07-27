Уничтожение танка ВСУ при попытке наступления дроном-камикадзе попало на видео

Дрон-камикадзе 110-й бригады ВС РФ уничтожил танк ВСУ при попытке наступления в ДНР

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Дрон-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил украинский танк на невельском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) при попытке наступления. Этот момент попал на видео, которое опубликовало РИА Новости.

Бойцы подразделения сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались контратаковать. В этот момент российские разведчики обнаружили танк, который перемещался вдоль лесополосы.

Дрон-камикадзе с кумулятивным зарядом точно поразил цель и смог вывести боевую машину из строя.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлении, уничтожив более 150 бойцов противника.

