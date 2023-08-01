Все пляжи одного курорта Турции закрыли из-за поиска снарядов

Пляжи турецкого курорта Шиле закрыты из-за поиска снарядов

Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного к северо-востоку от Стамбула, закрыли из-за поиска там 28 снарядов. Об этом РИА Новости рассказал источник в местной полиции.

Собеседник издания отметил, что дата открытия турецких пляжей пока неизвестна. По его словам, специалисты продолжают обследование территории. «Обнаружены как старые, так и относительно новые мины», — добавил он.

При этом представитель полиции не уточнил, о каком именно временном периоде идет речь. Он не исключил, что снарядов может быть больше 28.

Ранее в июле пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. Так, в зонах отдыха подняли флаги красного цвета, а вход к ним перекрыли сигнальными лентами.