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07:40, 1 августа 2023Мир

Пушков заявил о неожиданном сценарии президентских выборов в США

Пушков заявил, что Трамп и Байден могут выбыть из президентской гонки в сША
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что судебные тяжбы и коррупционные расследования могут исключить из президентской гонки в США Дональда Трампа. Такая же участь может ждать и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

«Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа"», — отметил он.

По мнению сенатора, Трамп может выбить из гонки, если у него не получится «отбиться» от обвинений, а Байден — из-за коррупционных скандалов или неудовлетворительного состояния здоровья.

«В этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», — подытожил Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что судебные расходы комитета политических действий Дональда Трампа превысили 40,2 миллиона долларов в первой половине 2023 года. Директор по связям с общественностью Эндрю Ромео прокомментировал эту информацию, отметив, что судебные издержки не помогут республиканцам вернуть себе Белый дом.

Помимо этого, американские СМИ ранее писали о том, что глава США Джо Байден может лишиться шанса на победу в предстоящих президентских выборах, если подтвердится получение им взятки.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.

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    Марина Совина
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