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11:31, 31 июля 2023Мир

Судебные расходы Трампа превысили 40 миллионов долларов

Bloomberg: судебные расходы Трампа превысили 40 миллионов долларов

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Судебные расходы комитета политических действий бывшего президента США Дональда Трампа превысили 40,2 миллиона долларов в первой половине 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политическая группа «Спасем Америку» намерена раскрыть эту цифру в отчете, рассказали агентству люди, попросившие не называть их имен до публикации информации. Отмечается, что эта сумма сигнализирует о потенциальном финансовом кризисе для кампании.

Директор по связям с общественностью Эндрю Ромео прокомментировал эту информацию, отметив, что судебные издержки не помогут республиканцам вернуть себе Белый дом. «Трамп потратил более 60 миллионов долларов на две вещи: ложные нападки на [кандидата в президенты от Республиканской партии и губернатора Флориды Рона] Десантиса и оплату собственных судебных издержек, но ни цента на победу над Байденом», — заявил он.

Ранее Трампу предъявили два новых обвинения, которые касались уничтожения видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Помимо этого, ему предъявили еще один пункт обвинения касательно «умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США».

Трамп счел судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах.

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    Виктория Кондратьева
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