Трамп связал предъявленные ему обвинения с попыткой вмешательства в выборы

Трамп заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого является вмешательством в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп счел судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.

По словам политика, его теорию подтверждает, в частности, то, что письмо с требованием явиться для дачи показаний он получил в воскресенье вечером. Помимо этого, добавил он, ему предоставили всего четыре дня. «Они спешат, потому что хотят вмешаться. Это вмешательство в выборы», — заявил Трамп.

О получении повестки экс-глава США рассказал 18 июля. Трамп сообщил, что американские власти также предупредили его о возможном аресте.