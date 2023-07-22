Байдену предрекли потерю шанса на переизбрание при одном условии

Обозреватель Fox Даффи: Байден не сможет переизбраться из-за коррупционного расследования

Глава США Джо Байден может лишиться шанса на победу в предстоящих президентских выборах, если подтвердится получение им взятки, считает обозреватель Fox Business Шон Даффи.

Он также выразил недоумение в связи с поддержкой Байдена демократами, которые обеспечивают ему лидирующую позицию на партийных праймериз. «Как вы поддерживаете этого парня и думаете, что выиграете?» — поинтересовался Даффи.

По мнению журналиста, в дальнейшем им не удастся игнорировать подозрения в коррупции в отношении американского лидера, поскольку ситуация будет накаляться. Он подчеркнул, что если вина политика будет доказана, то он может забыть о победе на выборах.

Ранее стало известно, что Байден по итогам второго квартала текущего года опередил всех своих конкурентов по объему собранных средств в рамках предвыборной кампании. Ему удалось собрать в общей сложности 72 миллиона долларов, что в несколько раз больше, чем получили его соперники.