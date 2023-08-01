ЮАР пригласили на переговоры по Украине в Саудовскую Аравию

ЮАР примет участие в переговорах по ситуации на Украине в Саудовской Аравии

Южно-Африканская Республика (ЮАР) приглашена на переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передает ТАСС.

«Мы будем участвовать [во встрече] точно так же, как делали это в Копенгагене», — заявил Магвенья, добавив, что на переговоры отправится представитель страны, а не делегация.

Ожидается, что от США во встрече по урегулированию кризиса примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Евросоюз будет представлен высокопоставленными чиновниками. При этом Россия не была приглашена на переговоры.

По словам официальных лиц, участвующих в планировании встречи, ее цель — попытка убедить страны глобального Юга поддержать предложения Киева по прекращению конфликта. Мероприятие было созвано Украиной, но пройдет в Саудовской Аравии. Участники переговоров рассчитывают, что Эр-Рияд сумеет пригласить китайских чиновников, однако пока в Пекине не подтвердили желание участвовать в мероприятии.