Стало известно об участии советника Байдена в переговорах Эр-Рияда по Украине

Guardian: советник Байдена примет участие в переговорах Эр-Рияда по Украине

Ожидается, что уже в эти выходные советник по нацбезопасности США Джейк Салливан примет участие во встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию — при этом, как писали западные СМИ, Москву на мероприятие не пригласили. Об этом пишет The Guardian.

По словам официальных лиц, участвующих в планировании встречи, ее цель — попытка убедить страны глобального Юга поддержать предложения Киева по прекращению конфликта. Мероприятие было созвано Украиной, но пройдет в Саудовской Аравии. Участники переговоров рассчитывают, что Эр-Рияд сумеет пригласить китайских чиновников, однако пока в Пекине не подтвердили желание участвовать в мероприятии.

Советник Байдена при этом посетил Саудовскую Аравию 27 июля. Как пишет «Коммерсантъ», Салливан встретился с премьер-министром и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными саудовскими чиновниками.