Супруги обнаружили приземлившийся во дворе неопознанный объект

Metro: пара из Великобритании обнаружила у себя в саду загадочный воздушный шар

В Великобритании супруги обнаружили высокотехнологичный неопознанный объект на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает Metro.

Шарлотта и Аллен Бакли из графства Монтгомеришир заметили, что в их саду приземлился загадочный воздушный шар, к которому была прикреплена коробка с камерами и датчиками. «Это было очень странно. Никогда бы не подумала, что найду НЛО в собственном саду», — рассказала Шарлотта.

Пара обнаружила, что на гондоле воздушного шара указан немецкий телефонный номер. Когда они позвонили по нему, им ответил некий Мартин Тайкаль. Мужчина оказался ведущим инженером швейцарской компании Solenix, которая занимается разработкой технологий для космической отрасли. Тайкаль пояснил, что до Великобритании долетел один из воздушных шаров компании, запущенный в районе немецкого города Дармштадт.

Устройство должно было подняться на 37-километровую высоту и приземлиться примерно в 50 километрах от места запуска. Однако из-за ошибки в расчетах шар взлетел слишком высоко. Кроме того, на нем испортился GPS-датчик. До звонка британской пары ученые считали, что устройство потеряно. «Когда Шарлотта позвонила, и мы узнали, что она звонит с расстояния в 900 километров, — это было нечто почти невероятное», — заявил Тайкаль.

Сотрудники Solenix уже договорились с Бакли, что шар будет возвращен в Германию позже в этом году.

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