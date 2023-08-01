Бушующий в российском регионе смерч сняли на видео

В Башкирии сняли на видео бушующий смерч, который разрушил две крыши

В селе Тубинский Республики Башкортостан заметили смерч. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах виден смерч на фоне темных грозовых облаков, который частично скрывается за тучами.

По данным авторов канала, природный катаклизм разрушил две крыши и три забора в российском регионе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в сети появились кадры трех смерчей у берега моря в Туапсинском районе Краснодарского края. Тогда в регионе действовало штурмовое предупреждение.