Три смерча у берега моря в российском регионе сняли на видео

В Туапсинском районе Краснодарского края сняли на видео три смерча у берега моря

В Туапсинском районе Краснодарского края заметили и сняли на видео три смерча у берега моря. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно три смерча, которые поднимают воду у своего основания. Над морем нависают темные тучи, судя по кадрам, собирается дождь.

Авторы канала со ссылкой на очевидцев сообщают, что те видели еще четвертый смерч, который быстро растет. Администрация Туапсинского района в Telegram-канале сообщила только об одном смерче, который наблюдается в районе Кубани на расстоянии 10 километров от берега и движется в северо-восточном направлении.

В Туапсе до 12 июля действует штормовое предупреждение — его ввели из-за непогоды, которая пришла из Сочи, где затопило улицы и реки российского города вышли из берегов. С 9 июля на российских курортах выпало большое количество осадков. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи, то же сделали и власти Анапы. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков, а поселок Мирный близ олимпийских объектов эвакуировали из-за ливней.

Ранее в Анапе купающихся в море при шторме с водяным смерчем людей сняли на видео. «Русские, друзья, никогда ничего не боятся», — прокомментировал происходящее снявший ролик мужчина. До этого на видео сняли смерч у Крымского моста.