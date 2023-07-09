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12:38, 9 июля 2023Россия

Смерч у Крымского моста попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста

Образовавшийся недалеко от Крымского моста смерч попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Shot.

В ближайшее время на полуострове ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром.

Ранее 9 июля на Сочи обрушился сильный ливень. В микрорайоне Хоста десятки машин смыло в одну кучу.

Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи объявил штормовое предупреждение на участке Магри — Веселое до конца дня 10 июля. Метеорологи прогнозируют сильные дожди, ветер, град, выход из берегов, формирование смерчей над морем в этом районе.

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    Евгения Куликова
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