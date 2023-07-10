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09:34, 10 июля 2023Россия

Купающихся при бушующем в море водяном смерче россиян сняли на видео

В Анапе купающихся в море во время шторма со смерчем людей сняли на видео

В Анапе купающихся в море при шторме с водяным смерчем людей сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно нескольких человек, стоящих у края водной глади и зашедших в море. Некоторые из пришедших на пляж в непогоду россиян привели с сбой детей. В нескольких десятках метров от них виден поднимающийся в небо водяной вихрь.

«Русские, друзья, никогда ничего не боятся», — прокомментировал происходящее снявший ролик мужчина.

С 9 июля на российских курортах выпало большое количество осадков, что привело к подъему уровня воды в реках. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи, то же сделали и власти Анапы. В ночь на 10 июля в Адлере выпало не менее 100 миллиметров осадков.

Ранее очевидцы сняли на видео смерч у Крымского моста. На кадрах виден момент образования этого природного явления — вихрь еще не достиг поверхности земли и имеет вид устремленного вниз конуса, заканчивающегося прямо в небе.

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    Алан Босиков
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