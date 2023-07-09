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00:04, 10 июля 2023Россия

В Адлере выпало 100 миллиметров осадков

Росгидромет: не менее 100 миллиметров осадков выпало в Адлере

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Не менее 100 миллиметров осадков выпало в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает РИА Новости.

«Стихия ударила по Адлерскому району», — говорится в сообщении. Так, согласно данным Росгидромета, в нем выпало 100 миллиметров осадков. Отмечается, что в результате разгула стихии пострадавших нет, а все системы жизнеобеспечения работают штатно.

Помимо этого, из-за дождей перекрыли участок трассы А-147. На данный момент вода с проезжей части уходит естественным путем, добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок. В настоящее время уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности.

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    Марина Совина
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