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07:20, 10 июля 2023Россия

Российский поселок возле олимпийских объектов эвакуируют из-за ливней

Поселок Мирный в Сириусе эвакуируют из-за ливней, там подтопило 13 улиц

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Поселок Мирный на федеральной территории Сириус, которая находится в Адлере, эвакуируют людей из-за ливней. Об этом сообщило МЧС Кубани в Telegram-канале.

По информации министерства, эвакуацию на территории возле олимпийских объектов пришлось проводить из-за сильного дождя — за час там выпало 50 миллиметров осадков. В результате оказались подтоплены около 150 придомовых территорий и домовладений и 13 улиц.

«На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что эвакуированных жильцов Мирного доставили в пункты временного размещения — там сейчас находятся 54 человека, среди которых 15 детей.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи — в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.

Анастасия Шейкина
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