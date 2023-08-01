Евросоюз допустил военное вторжение в Нигер

В ЕС заявили о готовности поддержать военную операцию против Нигера

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции против Нигера, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Трансляция мероприятия доступна на сайте Еврокомиссии.

«Евросоюз пока не получал от ЭКОВАС никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят», — сказала дипломат, добавив, что этот запрос будет рассмотрен Евросоюзом «с целью наилучшим образом выполнить свои политические обязательства».

По словам Массрали, переворот в Нигере — это угроза демократии. «Мы полностью поддерживаем позицию ЭКОВАС, что переворот является нарушением демократических принципов, на которых основана политическая власть в регионе», — подчеркнула она.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества».