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23:25, 1 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Взрывы слышны в Харьковской области, пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — отметили журналисты. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:45 (время совпадает с московским).

Ранее российские военнослужащие уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Он находился в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области.

27 июля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по аэродромам и украинским складам с ракетами и беспилотными катерами. Российские военнослужащие поразили сборочные цеха, места хранения вооружения и военной техники, которые доставили на Украину из США и Европы.

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    Марина Совина
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