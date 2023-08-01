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18:51, 1 августа 2023Наука и техника

Описан способ взлома Wi-Fi-сетей с помощью принтера

Canon предложила удалять из памяти принтеров данные о Wi-Fi ради безопасности

Фото: Compare Fibre / Unsplash

В компании Canon предупредили пользователей офисной техники о способе взлома Wi-Fi-сетей с помощью принтеров. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам представителей фирмы, время от времени пользователи передают офисное оборудование в ремонт — чаще всего в обслуживании нуждаются струйные принтеры. В сообщении Canon описали ситуацию, в которой недобросовестный мастер может извлечь из памяти устройства конфиденциальную информацию.

Так, принтеры хранят в себе данные о сетях, к которым они когда-либо подключались. В зависимости от модели Canon это может быть SSID, информация о типе сети, пароль, IP-адрес, Mac-адрес и сетевой профиль. В этой связи специалисты предложили ради безопасности удалять подобную информацию перед каждым обслуживанием девайса.

В материале говорится, что теоретически злоумышленники могут получить несанкционированный сетевой доступ, обладая данными о Wi-Fi-подключениях жертвы. Поэтому инженеры Canon заявили, что сбрасывать настройки офисной техники желательно перед каждой процедурой обслуживания или перед окончанием жизненного цикла устройства.

В июле журналисты The Washington Post заявили, что офисная техника способна тайно копировать информацию пользователей и делиться данными с третьими лицами. Авторы подчеркнули, что многие производители офисного оборудования прямо указывают на это в договоре.

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    Андрей Ставицкий
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