Описана опасность печати документов на принтерах

WP: принтеры и сканеры могут тайно копировать проходящие через них документы

Офисная техника способна тайно копировать информацию пользователей и делиться данными с третьими лицами. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам журналистки газеты Татум Хантер, принтеры, сканеры и МФУ могут сохранять проходящие через них документы — при копировании, сканировании или печати. Автор отметила, что речь идет не только об общедоступной технике, но и персональных девайсах. Хантер подчеркнула, что многие производители указывают на это в договоре.

Журналистка описала опасность тайного копирования, отметив, что личные данные могут быть переданы третьим лицам. Специалист проанализировала соглашения ведущих производителей оргтехники и выяснила, какие компании могут иметь доступ к документам пользователей.

Так, в HP заявили, что не сохраняют содержимое файлов, которые проходят через технику производителя. В Canon отметили, что оборудование может собирать персональные данные и использовать их в маркетинговых целях. Представители почтовых сервисов FedEx и UPS рассказали, что хранят личные данные пользователей и также могут использовать их для рекламы.

В конце мая журналисты издания BleepingComputer выяснили, что принтеры HP многих пользователей по всему миру оказались заблокированы из-за неизвестной проблемы. По словам владельцев поврежденных устройств, на экранах девайсов возникло сообщение о критической ошибке.