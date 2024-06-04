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15:09, 4 июня 2024Экономика

Россияне обнаружили в стене голову кота

Жители Уфы наткнулись на голову застрявшего в стене кота

Фото: Unsplash

В Уфе кот застрял в вентиляции одной из квартир, сообщает в своем Telegram-канале правление гражданской защиты города.

Инцидент произошел в одной из квартир дома 1/1 по улице Ферина. Кот застрял таким образом, что в стене одной из квартир оказалась видна его голова. В таком положении животное провело всю ночь. Кота извлекли сотрудники управляющей компании.

В феврале спасатели вытащили из вентиляции провалившегося туда домашнего кота в деревне Крюково Московской области. Животное прогуливалось по чердаку многоквартирного дома и попало в вентиляционную шахту.

Также ранее кот застрял в вытяжке многоквартирного дома в Уфе. Отмечалось, что животное пробыло в стене двое суток и мяукало, беспокоя соседей. Кот был извлечен рабочим и не пострадал.

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      Мария Черкасова
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