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15:09, 4 июня 2024Россия

На Курской АЭС рассказали о работе на фоне ракетной опасности

На Курской АЭС сообщили о штатной работе после объявления ракетной опасности

Фото: Dmitriy 92 / Wikipedia

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после объявления в Курчатове ракетной опасности. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении станции.

На АЭС в штатном режиме работает энергоблок №4 — он функционирует в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 работают в штатном режиме эксплуатации «без генерации», а №3 выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Ракетную опасность в городе-спутнике Курской АЭС объявляли во вторник, 4 июня. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) впоследствии не сообщалось.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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